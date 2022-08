Uruguaiana realiza mais uma edição do projeto Mãos Dadas com a Comunidade neste sábado

publicidade

Uma nova edição do projeto "Mãos Dadas com a Comunidade" acontece neste sábado, das 8h30min às 12h, em Uruguaiana. Desta vez, o evento será na Escola General Osório, localizada na Vila Hípica.

Entre os serviços, a prefeitura desenvolverá, por meio da Secretaria de Saúde, testagem de sífilis, HIV e hepatites, verificação de pressão arterial e vacinação contra a Covid-19. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico disponibilizará assessoria jurídica e contábil aos microempreendedores e informações por meio do Procon, Patrulha Agrícola, Sala do Empreendedor, Microcrédito e Setor de Fiscalização.

A Secretaria de Meio Ambiente realizará vermifugação e atendimento veterinário, além de divulgar informações sobre poda de árvores e licença ambiental. A Secretaria de Habitação trará informações sobre regularização fundiária e suportes em casos de sinistros.

Cadastro de IPTU e Imposto sobre a Transmissão de Bens de Imóveis, ISSQN, ICMS, informações sobre Dívida Ativa e setor de Engenharia serão disponibilizados pela Secretaria da Fazenda. Varal Solidário (distribuição de roupas), corte de cabelo (inscrições limitadas com realização na hora) e passeio turístico pela cidade, serão realizados pela Secretaria de Turismo.

A Secretaria de Cultura contribuirá com apresentação da banda municipal e roda de leitura. Já a Secretaria de Desenvolvimento Social prestará serviços do CadÚnico, Centro de Referência em Atendimento Social, Família Acolhedora, Conselho Tutelar e Centro de Referência em Atendimento à Mulher.

Ainda, haverá atividades recreativas sob o comando da Secretaria de Esporte e Lazer, apresentação artística com a invernada mirim do Centro de Estudos Folclóricos (CEF Martin Fierro) e Contação de História com o grupo teatral Cia Clandestinos. Todos os serviços são gratuitos.

