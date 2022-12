Uruguaiana recebe 13,8 mil livros para qualificação das bibliotecas das escolas municipais

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), recebeu 13.835 livros adquiridos para a qualificação das bibliotecas das escolas municipais. O ato teve a presença do prefeito Ronnie Mello e da secretária municipal de Educação, Maria Helena Machado. As obras vão atender escolas de ensino fundamental e educação infantil. São 4.602 unidades para os anos finais do ensino fundamental (354 livros em cada acervo); 3.912 para os anos iniciais do ensino fundamental (326 livros em cada acervo); e 5.321 obras para a educação infantil (326 livros em cada biblioteca).

O investimento realizado pelo Executivo Municipal foi de R$ 400 mil. “É um momento de orgulho e alegria para a nossa rede municipal de ensino. São livros selecionados que vão melhorar a estrutura e levar ainda mais conhecimento e cultura aos nossos jovens. O estudo é uma grande ferramenta de transformação de uma sociedade e de fomento da cidadania", destacou o prefeito Mello.

A aquisição dos livros levou em conta critérios como a escrita, formas de interação e métodos que despertam a curiosidade e estimulam a criatividade dos jovens. As obras vão ser encaminhadas aos educandários no início do ano letivo de 2023.