Uruguaiana sedia Seminário de Gestão e Desenvolvimento nesta quinta

Uruguaiana recebe, nesta quinta-feira, das 14h30min às 19h30min, o 1º Seminário de Gestão e Desenvolvimento, que debaterá temas contemporâneos e relevantes do segmento. O evento, realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do RS (CRCRS), em parceria com a Academia de Ciências Contábeis do RS, será no Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do RS ‒ UGN, localizado na rua dos Andradas, 2024, no bairro Santo Antônio.

Entre as atividades ocorrem as palestras “Segurança e Saúde no Trabalho no eSocial”, ministrada por Thiago Rodrigues, e “Contabilidade para Gestão”, por Felipe de Barros Dutra, além do painel “Conectados no Desenvolvimento da Sociedade”, com Rodrigo Santariano e Márcio Schuch Silveira.

A programação completa e inscrições estão à disposição, gratuitamente, pelo site do CRCRS. Solicita-se a doação de 1 kg de alimento não perecível. O evento é certificado e pontua para o Programa de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade.

