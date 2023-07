Uruguaiana será sede do Torneio Estadual de Bandas e Fanfarras

publicidade

Uruguaiana vai sediar nos dias 19 e 20 de agosto de 2023 a Copa Estadual da Abanfaq de Bandas e Fanfarras. O torneio é organizado pela Associação de Bandas e Fanfarras de Quaraí (Abanfaq) com apoio da Prefeitura de Uruguaiana e, pela primeira vez, vai ser realizado fora da cidade de origem. O local de realização da edição em Uruguaiana vai ser o Parque Dom Pedro II, o Parcão da avenida Presidente Vargas.

O torneio, que para a sua décima edição, já tem 16 bandas confirmadas, cada uma com ao menos 40 componentes. As diferentes categorias abrangem participantes a partir dos dez anos de idade. Já há confirmação das cidades de Quaraí, Alegrete, Uruguaiana, Vila Nova do Sul, Maçambará e São Gabriel. As inscrições, feitas diretamente com a Abanfaq, estão abertas até 1° de agosto.

“É um prazer poder receber um evento tão consolidado, em Uruguaiana. Uma grande integração, por meio da música, entre os municípios gaúchos. Poder ver em nossa cidade jovens talentos que realizam lindos espetáculos culturais é um privilégio”, disse o prefeito Ronnie Mello.