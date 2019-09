Uruguaiana sobe de categoria no setor de Turismo

publicidade

A partir de avaliações do Ministério do Turismo (MT), a cidade de Uruguaiana subiu na categorização do Mapa de Regionalização do tema. O município avançou da categoria C, em que se encontrava desde 2013, para a categoria B. O aumento na geração de empregos no setor de hospedagem como no fluxo de turistas domésticos e internacionais, além da arrecadação de impostos federais, a partir dos meios de hospedagem, foram aspectos decisivos para a nova avaliação no MT.

Com a mudança de categoria será possível, ao poder público e empresas inseridas no negócio setorial, ter acesso às políticas do Ministério do Turismo, linhas de crédito e aos programas de estímulo ao segmento. Entre eles, ações de infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção dos destinos. A nova situação permitirá que as localidades tomem decisões certeiras e desenvolvam políticas que respeitem as peculiaridades locais.

O município tem investido para adequar sua estrutura, visando possibilitar melhor estada aos turistas que visitam a cidade. Entre as ações estão a instalação de placas de informações turísticas adequadas à recepção dos visitantes e a criação e oferta de treinamentos especializados para a qualificação da mão de obra que trabalha no setor. “Com os cursos gratuitos disponibilizados pela administração, temos investido para a qualificação do pessoal que trabalha no segmento”, ressalta o prefeito Ronnie Mello.

No Rio Grande do Sul, apenas dois municípios ocupam a categoria A: Porto Alegre e Gramado. Uruguaiana pensa, com as ações em desenvolvimento, poder se juntar a elas até 2023.