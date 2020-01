Uruguaiana terá escola esportiva para crianças com síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista

publicidade

A Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura (SMELC) de Uruguaiana, reunirá, nesta terça-feira, entidades ligadas ao atendimento às crianças com síndrome de Down e com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para apresentar o novo programa de atenção especial destinado aos pacientes. O processo prevê, de imediato, a criação da Escola Municipal de Inclusão pelo Esporte.

Segundo o secretário adjunto de Esporte, Raphaelly Felix, as atividades serão divididas em etapas. “No primeiro momento, trabalharemos a natação com as crianças e, a partir de abril, as ações serão concentradas na dança e demais modalidades esportivas de acordo com o interesse e necessidade individual dos alunos”, explicou.

Conforme o prefeito, Ronnie Mello, o projeto visa proporcionar inclusão e saúde às crianças. “Investir em esporte e lazer é investir em saúde, bem-estar e envolvimento social”, avaliou. “Um olhar especial para portadores da síndrome de Down e autismo é fundamental para que consigamos inseri-los em um contexto social e para que eles possam fazer a diferença”, disse.

O projeto será desenvolvido na sede da SMELC, antigo Juventude Atlético Clube, e atenderá inicialmente crianças a partir dos seis anos de idade. As informações complementares serão detalhadas durante a apresentação do projeto às entidades.