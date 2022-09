Usina Foz do Chapecó Energia e Defesa Civil realizam simulado de mesa no dia 28

publicidade

A Foz do Chapecó Energia realiza no próximo dia 28 o simulado de mesa em caso de rompimento de barragem. O objetivo da ação é verificar se os estudos feitos e se as ações planejadas estão de acordo com as demandas do cenário de rompimento de barragem. O encontro será realizado na sede da Defesa Civil de Chapecó e faz parte da Lei nº 12.334/2010, conhecida como Lei Nacional de Segurança de Barragens.

Recentemente, representantes das defesas civis dos municípios de Águas de Chapecó e São Carlos e das coordenadorias regionais de Chapecó, Xanxerê e Maravilha se reuniram com os gestores da usina hidrelétrica Foz do Chapecó para tratar sobre a ação.

O diretor da Foz do Chapecó Energia, Otávio Luiz Rennó Grilo, disse que o simulado de mesa tem, ainda, o objetivo de testar o fluxo das informações e os acionamentos entre os órgãos competentes e a empresa Foz do Chapecó “No dia, será montada uma situação hipotética que pode levar ao rompimento da barragem e serão aplicados os estudos já feitos para verificar a melhor forma de atuação da empresa, das defesas civis e da população”, observa.

O simulado de mesa é uma etapa que antecede o simulado com a comunidade, que deve ser feito com a população do Águas de Chapecó (SC), São Carlos (SC) e Alpestre (RS) e que compõe a Zona de Autossalvamento (ZAS) – região que compreende até 10 quilômetros abaixo do barramento, conforme prevê a legislação. O simulado com a participação da comunidade está previsto para 22 de outubro.

Desde que a Lei Nacional de Segurança de Barragens foi regulamentada pelo Governo, a Foz do Chapecó Energia informa que já fez e revisou o Plano de Ação Emergencial (PAE) – documento que preve e analisa riscos, identificando possíveis situações de emergência e as condutas a serem adotadas em cada caso –, ajudou os municípios a desenvolver o Plano Municipal de Contingência, instalou e testou o Sistema de Alerta de Rompimento e instalou a sinalização das rotas de fuga e pontos de encontro nos três municípios. “Nossa barragem é extremamente segura e atuamos de forma clara e transparente para que as comunidades em nosso entorno sintam tranquilidade. Cumprir a legislação à risca é um compromisso assumido e que não medimos esforços e recursos para viabilizar”, complementa Grilo.

A Usina hidrelétrica Foz do Chapecó está localizada no rio Uruguai, entre os municípios de Águas de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, e Alpestre, no Norte do Rio Grande do Sul. A hidrelétrica tem capacidade para gerar 855 megawatts (MW), energia suficiente para abastecer até 5 milhões de lares. A barragem e as 15 comportas do vertedouro possuem uma extensão de 1.045 metros e 48 metros de altura.

Veja Também