Uso de máscara passa a ser facultativo em Chapecó

A Administração Municipal de Chapecó anunciou que a partir desta quinta-feira o uso de máscara é facultativo. O prefeito do município com 227,5 mil habitantes do Oeste catarinense, João Rodrigues, assinou no final desta manhã o decreto que torna facultativo o uso da peça de proteção em todo o território do município, tanto em local aberto, quanto em local fechado.

O decreto cita que o uso ou não fica sob responsabilidade de cada cidadão e que a decisão não se aplica a quem estiver doente ou com suspeita de contaminação pelo coronavírus. “A partir de hoje, usa máscara quem quiser, em qualquer ambiente. Não será mais obrigatório, até porque temos visto muitas festas em que ninguém está usando e, além disso, se for necessário, no futuro, poderemos rever a medida”, disse.

Rodrigues lembra que certamente não será mais necessário usar a máscara, pois a vacinação em Chapecó segue em ritmo acelerado”.

Na cidade, a redução do número de casos ativos, que está em 606 no boletim epidemiológico desta quinta-feira, além dos altos índices de vacinação, com 90% da população com duas doses, permite adotar a medida. O decreto já foi publicado e revoga o decreto 41.460, de 18 de novembro de 2021.

