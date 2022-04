Usuários do transporte coletivo de Viamão já pagam por tarifa mais barata

publicidade

Usuários do transporte coletivo municipal de Viamão pagam mais barata a tarifa, desde que passou a valer o decreto 29/2022, protocolado ainda na primeira quinzena de abril pelo prefeito Valdir Bonatto.

O texto reduziu a passagem pela segunda vez em sete meses. No trecho urbano, a tarifa passou de R$ 4,50 para R$ 4,25. Já no trecho rural, a tarifa média fica em R$ 5,78, o que representa quase 6% de redução.

“Nós enfrentamos o pior momento da pandemia e agora é hora de retomar a economia e a empregabilidade. E sabemos que o preço da tarifa impacta neste processo”, salienta o prefeito.

Em agosto do ano passado, a passagem urbana custava R$ 4,80. São mais de R$ 0,50 de redução, o que ao final de um ano gera uma economia de mais de R$ 1,5 mil no bolso do passageiro.

