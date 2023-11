Véspera de Finados é marcada por homenagens em cemitérios de Porto Alegre

publicidade

O movimento nos cemitérios hoje pela manhã em Porto Alegre, véspera do feriado de Finados, foi ainda tímido, embora o clima nublado tenha colaborado mais do que nos dias anteriores, quando houve chuva. A procura pelas homenagens aos entes queridos e pessoas próximas já falecidas movimentou alguns destes locais, que já vêm percebido o fluxo maior de pessoas há algumas semanas.

Enquanto isso, cemitérios investiram em inovações e melhorias de seus espaços de convivência. No Memorial Ecumênico Martim Lutero, onde estão sepultadas personalidades como o ex-presidente Ernesto Geisel, algumas pessoas aproveitavam para a limpeza dos túmulos e jazigos. O professor Cezar Miguel Monteiro da Silva e o arquiteto Mateus Nunes Machado estavam prestando homenagem ao líder de sua comunidade, o jornalista, professor e pedagogo Julio Ugarte y Ugarte, que inclusive teve artigos publicados pelo Correio do Povo a partir de 1941, segundo ambos.

“Todos os anos viemos aqui para realizar a limpeza e homenagear uma pessoa que foi muito importante para nós”, afirmou Cezar. Ugarte faleceu em 1949, em Palmeira das Missões. Em torno de dez pessoas participam desta homenagem, com a melhoria da infraestrutura do local e pela deposição de flores. Conforme a administração do cemitério, haverá ali celebrações e, a partir das 15 horas, uma caminhada com uma historiadora, percorrendo jazigos históricos.

Já no São Miguel e Almas, localizado ao lado, a movimentação de visitantes e veículos era mais intensa em meio ao complexo. O destaque deste ano, segundo a administração do complexo, é um novo caminho construído recentemente em meio a um bosque que reflete a respeito da Via Sacra. Amanhã, dia de Finados, visitações orientadas ocorrem em dois momentos, às 10h30min e às 14h30min. Também na quinta, dois dos três cemitérios públicos de Porto Alegre, nos bairros Tristeza e Belém Velho, funcionam das 8h às 17h. O do bairro São João abre das 8h às 18h, e todos sem fechar ao meio-dia.

