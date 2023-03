Vídeo: casal caminha nu pelas ruas de Goiânia, invade salão de beleza e destrói local

publicidade

Um casal foi flagrado ao caminhar nu pelas ruas do Setor Sul, em Goiânia (GO). Câmeras de segurança registraram a cena. Os dois ainda invadiram e vandalizaram um salão de beleza da cidade: primeiro, o homem atira uma pedra contra o vidro para quebrar a porta, sem sucesso.

A mulher tenta, então, quebrá-la com chutes, mas tampouco consegue. O homem decide jogar outra pedra, e desta vez a porta é quebrada e ambos entram no local. Dentro do salão, eles vandalizam todo o estabelecimento.

Casal andou pelado pelas ruas do Setor Sul de Goiânia (GO), e invadiu um salão de beleza, sem levar itens do estabelecimento. pic.twitter.com/OtaH6MXdfC — Sergio Pavanello 🍷🗿 (@SergioHamara) March 27, 2023

Segundo uma das donas do estabelecimento, o prejuízo pode passar dos R$ 10 mil. Ela relatou se sentir revoltada ao ver a destruição de seu local de trabalho. No local, a Polícia Civil tentou colher provas que ajudem a identificar quem são os dois responsáveis pelo ato de vandalismo.