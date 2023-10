Vídeo mostra "tsunami de nuvens" na fronteira do Uruguai e do Brasil

publicidade

Moradores do departamento uruguaio de Cerro Largo, perto da fronteira com o Brasil, se viram espantados com uma formação de nebulosidade rente à superfície que se registrou na manhã desta quarta-feira com a chegada de uma frente fria à região. As imagens gravadas em uma estrada do departamento mais pareciam um “tsunami de nuvens” avançando no horizonte.

A formação de nuvens foi filmada na Ruta 26, que liga departamentos como Tacuarembó e Paysandú a Melo, em Cerro Largo. O vídeo da espetacular formação de nuvens, que viralizou no Uruguai, foi compartilhado pela jornalista Silvia Techera.

Tormenta acercándose sobre la frontera de #CerroLargo Ruta 26



🎥 Fefo Ducatelli pic.twitter.com/lVdI1gjMaT — Silvia Techera (@stecheraoficial) October 11, 2023

O dia na região ainda começou sem chuva enquanto em outras áreas do Uruguai já chovia por efeito da frente fria em deslocamento pelo território uruguaio. A aproximação do sistema frontal foi o que induziu a instabilidade com chuva e temporais no Rio Grande do Sul.

Pouco depois da gravação, o tempo se instabilizou na região com registro de chuva e que foi forte em pontos de Cerro Largo à medida que a frente fria se deslocava do Uruguai para o Rio Grande do Sul na primeira metade do dia de hoje.

As nuvens prateleiras se originam a partir de movimentos na atmosfera em que uma camada de ar mais quente se eleva acima de uma camada de ar mais frio. No processo, o ar aquecido se condensa rapidamente, gerando o aspecto característico da nuvem. Já as nuvens escudo se dão com uma corrente ascendente mais quente (em regra mais úmida) de uma tempestade que se condensa à medida que o ar quente e úmido satura durante a subida.