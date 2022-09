Vacinação contra a Covid-19 tem mudanças em Passo Fundo

publicidade

A vacinação das crianças contra a Covid-19, em Passo Fundo, será realizada somente na Central de Vacinas. A mudança, que passa a valer nesta quinta-feira, busca otimizar a aplicação das doses.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta, explica a mudança. “A procura tem reduzido nas unidades. São frascos de 10 doses e a média é de duas crianças atendidas por unidade diariamente. Então, as aplicações em um único lugar evitarão o desperdício de doses. Na Central de Vacinas, aplicávamos a Pfizer e, agora, vamos aplicar também a CoronaVac. As crianças de 3 a 11 anos que precisarem fazer tanto a dose 1 quanto a dose 2 poderão ir até o local”, considerou.

Além desta alteração, o município somará 18 unidades de aplicação das vacinas contra a Covid-19 para os demais grupos. Com o retorno dos serviços de atenção básica e especialidades no Cais Petrópolis, que foi referência em atendimento de pessoas com sintomas gripais durante dois anos e meio, o local também será ponto de vacinação. “O Cais retornará aos serviços habituais a partir de setembro e será mais uma alternativa para a comunidade”, pontuou Marisa.

A vacinação na Central de Vacinas, que fica no Centro, acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para crianças de 3 a 11 anos, e até às 18h para os demais públicos. Nas quintas-feiras, o horário é estendido e funciona das 8h às 21h. Já a sala de vacinação do Cais Petrópolis atenderá das 8h às 21h30, também de segunda a sexta-feira.

