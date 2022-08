Vacinas contra poliomielite serão aplicadas nas UBSs e no Centro de Especialidades em Pelotas

publicidade

Começa nesta segunda-feira a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e de Multivacinação para atualização da carteira de vacinação de menores de 15 anos de idade. Em Pelotas, a prefeitura esclarece que pais e responsáveis poderão levar crianças de um ano a menores de cinco anos para receber a vacina contra a pólio e crianças e adolescentes menores de 15 anos para atualizar o esquema vacinal, conforme avaliação do profissional de saúde no ato. As aplicações ocorrem de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 16h, no Centro de Especialidades, das 8h às 18h, e nos ambulatórios das Universidades Federal (UFPEL) e Católica (UCPEL) de Pelotas, que funcionam das 8h às 12h e das 8h às 17h, respectivamente.

O esquema de vacinação contra a Poliomielite ou paralisia infantil, é organizado de duas maneiras: a vacina VIP, injetável com o vírus inativado, aplicada em crianças menores de um ano e a vacina VOP, oral, com o vírus vivo, aplicada em crianças de 1 a 4 anos, de forma indiscriminada, desde que tenham recebido as três doses da VIP no esquema básico.

Em relação aos quantitativos, a cobertura de vacinação contra a poliomielite vem caindo em Pelotas nos últimos três anos. No caso de crianças de até um ano, passou de 74,95% em 2019 para 55,37% em 2021 e no de crianças de um a quatro anos foi de 57,34% a 40,53% no mesmo período. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a cobertura vacinal preconizada é de 95% para todas as vacinas de rotina do calendário nacional. “É muito importante tomar a vacina contra poliomielite como manter atualizado o calendário das crianças e dos adultos. É uma forma de trabalharmos a prevenção. É um cuidado que temos que ter com as nossas crianças, pois a prevenção é sempre melhor que tratar depois as doenças, principalmente a poliomielite”, destaca a secretária municipal de Saúde, Roberta Paganini.

No mesmo período também estará disponível para o público-alvo os imunizantes do calendário nacional de vacinação, por isso é importante que pais e responsáveis compareçam aos locais com a criança e adolescente para que a caderneta seja avaliada e atualizada. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que as vacinas contra Covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea com as demais, na população a partir dos três anos.

Em Rio Grande, a campanha vai até o dia 9 de setembro. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira em todos os postos de saúde, no horário habitual de funcionamento das unidades. No dia 20 de agosto, ocorre o Dia D, quando todas as unidades de saúde do município funcionarão das 8h às 17h para a vacinação. Nesta mesma data, também haverá atualização das vacinas contra Covid-19 em adolescentes e crianças a partir dos 3 anos.

Em Panambi, na Fronteira-Noroeste, a vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para atualização da carteira de vacinas será realizada nas ESFs Alto Paraíso, Arco-Íris, Centro, Esperança e Piratini, das 8h às 11h e das 13h30min às 16h30min. Na quarta-feira, dia 10, a sala de vacinas da ESF Centro terá horário estendido das 17h às 20h para aplicação dos imunizantes.

