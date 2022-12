Vagas do SINE disponíveis nesta semana em Uruguaiana

publicidade

O Sine de Uruguaiana, iniciando a semana, conta com vagas de emprego disponíveis em diversos segmentos de atuação. Para se candidatar, os interessados devem comparecer na agência, situada na rua Dr. Maia, 3.112, ao lado do Restaurante Popular, no Centro, das 8h às 14h, munidos da carteira de trabalho (física ou digital), CPF e documento com foto.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (55) 98439-5990 (WhatsApp). A agência também divulga, em áudio, as oportunidades em aberto por meio do SoundCloud.

Os cargos com vagas em aberto no momento são: auxiliar de almoxarifado com experiência (1), auxiliar de manutenção predial (1), campeiro na pecuária – somente para casal (1), consultor de vendas para veículos (1), cozinheiro de restaurante (2), criador de conteúdo digital (1), empregada doméstica/área rural (1), governanta de hotelaria (1), empregada doméstica/serviços gerais (1), mecânico de empilhadeira (1) manutenção de caminhão a diesel (1) oficial de manutenção predial (1), operador de processo de produção – indústria de arroz (3), peão campeiro (1), pizzaiolo (1), torneiro mecânico (1) e vigilante (1).