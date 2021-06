Vale do Rio Pardo decide manter mesmas regras e protocolos para a Covid-19

publicidade

Os prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) decidiram nesta sexta-feira manter os atuais protocolos nas atividades econômicas e sociais para o enfrentamento da Covid-19. Eles também aprovaram o fortalecimento de algumas medidas recomendadas pelo governo do Estado. O posicionamento ocorreu diante da estabilização dos indicadores da pandemia nos últimos dias e a aplicação mais rígida do Plano de Ação.

O último boletim regional, atualizado na manhã desta sexta-feira, aponta que a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 90%, com seis atualmente livres. A ocupação dos leitos clínicos também teve uma queda em 12,8%. A variação semanal no número de óbitos teve uma diminuição de 32%.

Com estes dados, a região irá manter as atuais restrições. Entretanto, para que não haja uma nova piora dos índices, os municípios intensificarão as ações de fiscalização para garantir o cumprimento das medidas. Dentre elas, estão a efetiva implementação dos protocolos mínimos obrigatórios, especialmente na lotação de estabelecimentos como restaurantes, supermercados, salões de beleza e academias.

Além disso, o avanço na vacinação e a ampliação da disponibilidade e locais de testagem também são outras das ações, assim como o reforço nas campanhas de comunicação e a orientação da Vigilância Sanitária quanto à síndrome gripal, bem como encaminhamento correto dos casos suspeitos.