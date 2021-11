Vale do Rio Pardo define nesta quarta-feira demandas para a Consulta Popular

publicidade

O Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo (Corede/VRP) realiza nesta quarta-feira uma assembleia regional ampliada para definir a cédula de votação da Consulta Popular. O encontro ocorre a partir das 14h30min, de forma remota, por videoconferência e o link para a reunião será enviado pelo Departamento de Articulação Regional e Participação.

Na pauta está a aprovação das atas das assembleias públicas microrregionais. Também haverá a formatação da cédula de votação a partir dos projetos definidos nestes encontros e ainda a definição da forma de destinação dos recursos dos projetos eleitos (rateio entre os municípios ou projeto regional). Somente terão direito a voto na assembleia ampliada os integrantes da Assembleia Geral Regional do Corede/VRP, que é formado por prefeitos, presidentes de Câmaras de Vereadores, presidentes de Comudes, deputados com domicílio eleitoral na região, diretoria executiva, sociedade civil organizada, bem como, os Delegados eleitos nas microrregionais.

O presidente do Corede/VRP, Heitor Petry, destaca que esta etapa do processo é muito importante porque define questões essenciais da Consulta Popular. “Além dos projetos constantes na cédula de votação, também será definido como os recursos serão distribuídos”, justifica.

A proposta mais “curtida/apoiada” na primeira etapa, que aconteceu via aplicativo Colab, foi da área do Turismo, que recebeu 33 curtidas, e leva o nome de “Ecoturismo-Trilhas” e que já está garantida na cédula. O presidente Heitor Petry salienta que três projetos do Centro-Serra e do Baixo Vale tiveram a mesma indicação. Eles se relacionam à sinalização turística na malha viária regional e do fortalecimento e ampliação das ações para a produção primária de alimentos. “Trata-se de uma espécie de consenso e vai facilitar na hora de compor a cédula de votação. Assim, o Corede Vale do Rio Pardo cumpre esta etapa com boa participação nas duas micro-assembleias”, observa.

O valor para a região do Vale do Rio Pardo será de R$ 1.114.285,71, um acréscimo em relação ao ano passado, quando foram pouco mais de R$ 700 mil. No total serão destinados R$ 30 milhões para investimento em projetos de desenvolvimento regional nas 28 regiões coredianas. O próximo passo será o processo de votação em si, na qual qualquer cidadão, eleitor, maior de 16 anos pode escolher as demandas da sua região. O voto pode ser através do site (a cédula estará disponível nos dias de votação) e do aplicativo Colab. Os dias de votação serão entre 22 e 30 de novembro.

Veja Também