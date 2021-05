Vale do Rio Pardo seguirá protocolos estabelecidos pelo governo estadual

publicidade

Os municípios do Vale do Rio Pardo seguirão os protocolos obrigatórios e variáveis estabelecidos pelo governo do Estado de monitoramento e enfrentamento da Covid-19, que entraram em vigor neste domingo. A decisão ocorreu em assembleia dos prefeitos neste sábado e aconteceu em razão do pouco tempo para análise e deliberação sobre o novo sistema estadual da pandemia, batizado de 3AS.

Os prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) e um grupo formado por técnicos da entidade, do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) e da Coordenadoria Regional de Saúde terão reuniões nos próximos dias para avaliar outras flexibilizações nas atividades econômicas e sociais.

Uma nova decisão está prevista para terça-feira. Pelo novo sistema, população, atividades e municípios são regrados por dois tipos de protocolos: os gerais e os de atividades.