Vale do Sinos inaugura Salas das Margaridas

publicidade

Já está em funcionamento a Salas das Margaridas nas Delegacias de Polícia de Pronto Atendimento de São Leopoldo, Novo Hamburgo, e Parobé. As cerimônias virtuais de inauguração, que ocorreram nesta segunda em alusão ao Dia Internacional da Mulher, contaram com a participação da Chefe de Polícia, Nadine Anflor, que falou sobre a importância do espaço e realizou um tour virtual pelas novas instalações.

A Sala das Margaridas é um espaço reservado, privativo e acolhedor, onde são registradas ocorrências policiais, oitivas das vítimas, bem como, o pedido de medidas protetivas e demais ações que fazem parte da Lei Maria da Penha. “É um momento extremamente importante para a Instituição e para as mulheres no geral, principalmente, aquelas que ainda sofrem nas mãos de seus algozes”, disse a Delegada Nadine.

Embora marcado pela distância física, em função da Covid-19, o evento virtual também serviu para que a Chefe conhecesse parte das equipes responsáveis pelo atendimento nesses espaços. “Conversar com os agentes que vivem a Sala das Margaridas no dia a dia é tão importante quanto entender a dinâmica da violência contra a mulher. Afinal, esses policiais são, muitas vezes, o primeiro auxílio recebido por aquela mulher que sofre e que tem na Polícia sua última esperança”, considera.

Os locais escolhidos para as novas salas indicam a dedicação no combate à violência contra a mulher, uma vez que, do grupo de nove cidades, cinco são considerados pontos estratégicos dentro do contexto da violência doméstica e, também, do programa RS Seguro, que mapeia os municípios mais violentos do estado e traça estratégias para diminuir os índices criminais.

Com as novas inaugurações, o estado passa a contar com 29 Salas das Margaridas. Os municípios de Gravataí, Alvorada, Canoas, Rio Grande, Santana do Livramento e Marau também tiveram seus espaços inaugurados nesta segunda-feira.

Veja Também