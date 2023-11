Vale do Taquari: Resíduos de enchentes devem ser removidos em até 12 semanas

publicidade

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Estado apresentou nesta terça-feira um plano de trabalho para transporte e a destinação final de resíduos dos municípios atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari. O detalhamento das ações ocorreu no início da tarde, em Lajeado.

Além de integrantes da Sema, participaram representantes da Defesa Civil, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental e das prefeituras da região. Foram acordados prazos para o recolhimento, a quantidade de toneladas que cada município estima encaminhar e como se dará o transporte e a destinação final dos materiais até a central de tratamento em Minas do Leão.

A operação inicia na sexta-feira, 1º de dezembro e se estenderá por 12 semanas. Atualmente, Minas do Leão recebe uma média de 220 carretas/dia – para receber resíduos de 100 municípios No Plano de Trabalho dos Resíduos da enchente, serão 60 carretas/dia com resíduos de nove municípios.

Apenas em Lajeado, 425 cargas de entulhos e lama já foram retiradas das ruas. A cidade viveu a terceira maior enchente de sua história e mantém máquinas e caminhões desde o dia 18 de novembro mobilizados na coleta de entulhos, galhos, móveis, eletrodomésticos e lama das vias públicas. O município ainda tem 85 pessoas assistidas, e o atendimento às famílias continua nos abrigos até que o retorno de todos às residências, que ocorre de forma gradual, esteja concluído.

A prefeitura continua solicitando doações de itens de uso/higiene pessoal, roupas de cama e toalhas de banho. Interessados em ajudar devem contatar a Secretaria de Desenvolvimento Social pelo (51) 3982-1282. Já as famílias atingidas pelas cheias que ainda precisam de doações, devem procurar o Centro de Referência Vestir&Ser, na Rua Borges de Medeiros, 550, Centro, (para a retirada de roupas é necessário agendar um horário pelo telefone (51) 3982-1091. Quem busca por materiais de limpeza, água e alimentos deve ir até a Secretaria de Desenvolvimento Social (SMDS), na Avenida Benjamin Constant, 428.

De acordo com o último levantamento divulgado pela Defesa Civil estadual, quase 700 mil pessoas foram afetadas direta e indiretamente no Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas intensas registradas desde 15 de novembro. A quantidade de municípios que reportaram danos e ocorrências aumentou para 221. Algumas cidades sinalizaram mais de um fato, a exemplo de Lajeado, que comunicou três ocorrências. O número de pessoas em abrigos públicos caiu de 3.545 para 2.685. Na semana passada, chegou a mais de 28 mil o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas.