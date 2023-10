"Vamos selecionar os mais dedicados", diz empresa que irá assumir Carris sobre funcionários

publicidade

A Empresa Viamão, ganhadora da licitação de privatização da Carris, não pretende mexer no nome 'Carris' e no quadro de funcionários, mas garantiu que vai 'selecionar os mais dedicados e focados'. A sessão de concessão ocorreu nesta segunda-feira. Com uma proposta de R$ 109.961.560,00, a empresa gaúcha vai administrar parte do transporte coletivo de Porto Alegre por 20 anos.

Octávio Marcantonio Bortoncello, sócio da Viamão, citou o desafio de assumir o controle de uma empresa pública e falou também sobre o que será feito com o quadro de funcionários da Carris. “Acredito que, como toda empresa, deve ter excelentes profissionais. Vamos selecionar aqueles que são dedicados, que são focados. Com certeza, o nosso intuito está em preservar essas pessoas. Vai ter que ser feita uma avaliação e uma adequação ao tamanho e a realidade que a tarifa impõe”.

O sócio também garantiu que manterá o nome da Carris em homenagem à histórica secular da empresa. Atualmente, a Viamão possui 290 ônibus e, com a compra, esse número deverá subir para 550 veículos de transporte coletivo.

“Eu acho que a estrutura de uma empresa pública imputa certas restrições operacionais que acabam dificultando em transformar ela viável economicamente. Acredito que com a privatização, com a ajuda desses profissionais que já estão lá, a gente vai conseguir deixar essa operação em nível de excelência que a população espera”, concluiu Bortoncello.