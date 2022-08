Varíola do macaco: Pelotas deverá ter plano de contingenciamento para enfrentar doença

publicidade

O Plano Municipal de Contingenciamento e Enfrentamento à Monkeypox (varíola dos macacos) para o município de Pelotas deve ser lançado nesta segunda-feira. Mesmo não havendo casos da doença na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde deve iniciar amanhã as capacitações das equipes da rede pública e privada de saúde.

A doença – que até o momento se mostra menos letal que a Covid-19 – já é considerada emergência de saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Além disso, é de transmissão comunitária no Rio Grande do Sul.

A expectativa da pasta é que a Atenção Primária e as equipes ambulatórias sejam as mais demandadas caso a doença chegue em Pelotas. Por isto, a importância de instruir estes trabalhadores da rede, principalmente em relação ao isolamento e ao monitoramento dos casos. Também estão previstas ações com grupos de risco, que são gestantes e pacientes imunossuprimidos.

Pelotas retira a obrigatoriedade de máscaras no transporte público

Foi decidido em reunião virtual na última sexta-feira, entre a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas e integrantes do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, a flexibilização do uso de máscaras no transporte coletivo municipal. Um decreto oficializando a decisão será publicado nesta segunda-feira. A regra vale tanto para ônibus da zona urbana como da zona rural.

Pelo decreto, o uso de máscaras passa a ser recomendado. A obrigatoriedade da utilização da proteção facial na cidade poderá ser retomada a qualquer momento, dependendo da situação sanitária - tanto da Covid-19 como do avanço da varíola dos macacos.