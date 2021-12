Variante ômicron provoca mudanças nas regras de entrada no Porto de Rio Grande

publicidade

Por causa do registro da variante ômicron no Brasil, o Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) editou no final da última semana uma resolução que obriga a todos que entrarem ou saírem dos navios a apresentarem o certificado de vacinação. A regra já é aplicada no Porto do Rio Grande. A resolução dispõe de medidas sanitárias para embarque e desembarque de pessoas e cargas.

Mesmo um colaborador do Porto que venha subir a bordo deve apresentar certificado de vacinação contra o coronavírus. Pessoas vindas de alguns países africanos (África do Sul, Botsuana, Reino de Essuatíni, Reino do Lesoto, República da Namíbia e República do Zimbabue) estão proibidos de entrar em território nacional até que a situação melhore ou que se entenda melhor como a variante atua.

No Porto de Rio Grande, entre os trabalhadores portuários e os que atuam em terminais privados ou no porto público, além dos terceirizados e aqueles que realizam algum tipo de serviço a bordo, são em torno de cinco mil pessoas. Todos já tomaram duas doses da vacina contra o coronavírus.

“Fora isto realizamos o levantamento de todos os profissionais já vacinados e também mantivemos os protocolos o mais elevados possíveis, justamente pra manter o quadro sob controle que apresenta hoje, com números muito baixos na orla portuária”, destacou o diretor de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança do Porto, Henrique Ilha.

