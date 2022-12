Veja o que funciona no comércio neste Natal em Porto Alegre

publicidade

Neste ano, os dias 24 e 25 de dezembro caem no final de semana. Ainda assim, o Natal alterará os horários de funcionamento no comércio, supermercados, bancos, lotéricas serão diferenciados. Os atendimentos variam de acordo com a demanda de cada atividade. Confira o que funciona ou não, a partir desta sexta-feira, dia 23.

Lojas

O Sindilojas Porto Alegre orienta que os lojistas da Capital observem as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e nos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) firmados com as empresas. Nesta sexta-feira, podem funcionar até as 24h, desde que, não havendo transporte público disponível, a empresa forneça transporte próprio para o deslocamento do local de trabalho até a residência do empregado.

No dia 24, o expediente em lojas de shopping, centros comerciais e galerias está limitado às 18h, e das demais lojas, localizadas no comércio de rua, às 19h. No dia 25, os estabelecimentos fecham, salvo as empresas que possuem regras específicas em acordo coletivo de trabalho firmado com o sindicato laboral.

Mercado Público e Ceasa

O funcionamento do Mercado Público, no Centro da Capital, também muda. Nesta sexta-feira, fica aberto até as 19h30. No sábado, os portões abrem das 7h30 até as 17h. No entanto, as lojas poderão ajustar seus horários de funcionamento. No domingo, dia 25, estará fechado.

Já, a Central de Abastecimento do RS (Ceasa) abre normalmente na sexta-feira. No sábado, apenas a central de flores e o setor de carnes abrirão, das 7h às 12h. Domingo dia 25, fecha. Para atender o interesse de clientes com necessidades especiais cadastrados na Ceasa, a administração autorizou entregas e carregamentos na segunda-feira, 26, a partir das 3h (madrugada).

Supermercados

Os supermercados de Porto Alegre que realizaram acordos coletivos poderão funcionar normalmente no sábado, dia 24, de acordo com o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio Grande do Sul (Sindigêneros-RS), desde que também cumpram as normas estipuladas com o sindicato dos trabalhadores da categoria.

No dia 25, está proibido o trabalho dos empregados, salvo nas empresas que possuem regras específicas em acordo coletivo de trabalho firmado com o sindicato laboral.

Bancos

Nesta sexta-feira, as agências bancárias terão expediente normal. Sábado e domingo, não abrirão, como de costume. Durante os feriados, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no final de semana poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte.

Lotéricas

As lotéricas, no dia 24, deverão trabalhar normalmente, segundo o Sindicato dos Agentes Lotéricos, Correspondentes Bancários, Comissários e Consignatários do Estado do Rio Grande do Sul (Sincoergs). “A demanda na proximidade da Mega da Virada é grande nestes dias. Cada estabelecimento se organiza dependendo do seu ponto, se funcionar no interior de um shopping, por exemplo”, diz o presidente da entidade, Marco Antonio Kalikowski. “Alguns abrirão até o meio-dia, mas outros até 18h ou 19h, se ajustam de acordo com o mercado”, conclui. Os estabelecimentos fecham no domingo.