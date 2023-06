Veja o que funciona no comércio no feriado de Corpus Christi em Porto Alegre

publicidade

Feriados, como o próximo Corpus Christi, que caem em uma quinta-feira, costumam resultar em dias de folga emendados. No entanto, em Porto Alegre, os atendimentos em lojas, supermercados, bancos, lotéricas de Porto Alegre pouco variarão de acordo, apesar das diferentes demandas de cada atividade.

No comércio da Capital, o Sindilojas Porto Alegre, representante legal dos lojistas, informa que o comércio da Capital possui permissão para funcionar na quinta-feira. No entanto, a entidade ressalta para a necessidade de as empresas contarem com o acordo coletivo para poderem utilizar o trabalho dos empregados na data. A sexta-feira, dia é 9, é considerada dia normal de trabalho no comércio, sem alteração das regras válidas para os dias de semana.

O mesmo acontece com os supermercados e hipermercados. A Central de Abastecimento do RS (Ceasa) abrirá normalmente no feriado. Já, o Mercado Público estará fechado somente na quinta-feira. Alguns restaurantes apenas abrirão, de acordo com seus horários de atendimento. Sexta e sábado, o funcionamento é normal e domingo volta a fechar, como acontece normalmente, quando opcionalmente os restaurantes podem abrir as portas.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 8, mas na sexta-feira, 9, as agências abrem normalmente. No sábado, 10, as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas.

Nos Correios, as agências também não abrirão na quinta-feira e reabrem na sexta-feira. No dia 10, estarão abertas as unidades que realizam atendimento aos sábados. O Sindicato dos Agentes Lotéricos, Correspondentes Bancários, Comissários e Consignatários do Estado do Rio Grande do Sul (Sincoergs) informa que os estabelecimentos têm autonomia para decidirem seus funcionamentos.

Os órgãos municipais e estaduais que desempenham serviços essenciais na Capital atuarão em regime de plantão no feriado. O funcionamento normal será retomado na sexta-feira. As agências de atendimento da CEEE Grupo Equatorial Energia estarão fechadas no dia 8, com exceção das unidades de Piratini, São José do Norte e Terra de Areia, que funcionarão normalmente nesta data. As atividades retornarão para as outras cidades na sexta-feira.