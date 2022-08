Venda de camisetas "Eu Amo Passo Fundo" auxilia projetos de entidades socioassistenciais

publicidade

A campanha "Eu Amo Passo Fundo" está ajudando as entidades socioassistenciais da Capital do Planalto Médio. A partir de uma ação da prefeitura, mil camisetas com o slogan foram distribuídas por entidades empresariais à dez entidades socioassistenciais, as quais realizam a venda, e os recursos são revertidos à efetivação de projetos das instituições.

Segundo o prefeito, Pedro Almeida, a iniciativa promove uma celebração diferente aos 165 anos de Passo Fundo, com a união por uma cidade melhor. “É uma campanha cheia de significados para Passo Fundo e que tem mais força por causa do compromisso por trás dela, sendo que podíamos somente ter lançado uma mobilização de publicidade, mas gostaríamos que ela fosse maior que isso”, disse.

Almeida afirma que a ação visa despertar o que existe de melhor em cada morador, que é o amor pela sua cidade. “A cidade merece esse amor, assim como as entidades socioassistenciais, que ajudam muitos passo-fundenses todos os dias e precisam de um olhar sensível. Agradecemos às entidades empresariais que se somaram a essa iniciativa”, destacou.

O Centro Assistencial à Criança com Câncer (Cacc) está entre as entidades beneficiadas que já venderam todas as peças recebidas. A presidente, Neli Formighieri, enfatiza a importância da mobilização.

“A ação mostra quão engajada está a Prefeitura com as entidades, levando conhecimento do trabalho realizado à população que ainda não conhecia. Com as vendas das camisetas, conseguimos arrecadar um valor que é de extrema importância para a manutenção das despesas da casa”, afirmou.

Uma das entidades empresariais que contribuíram com o movimento "Eu Amo Passo Fundo" é a Associação Industrial, Comercial, de Serviços e Agronegócio (Acisa). O presidente, Cássio Roberto Gonçalves, considerou o compromisso social com o desenvolvimento da cidade. “Esse alinhamento entre o poder público e as entidades empresariais e socioassistenciais é muito importante porque beneficia os passo-fundenses”, afirma.

Receberam camisetas as entidades socioassistenciais Centro Assistencial à Criança com Câncer (Cacc), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), ONG Amor, Associação Passo-fundense de Cegos (Apace), Fundação Lucas Araújo, Associação dos Amigos da Criança Autista (Auma) e Associação dos Pais e Amigos de Surdos (Apas).

Efetuaram a doação a Associação Industrial, Comercial, de Serviços e Agronegócio (Acisa), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato das Indústrias do Vestuário e do Calçado (Sindivest), Sindicato Rural, Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo (Sinduscon), Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas), Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes e Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Passo Fundo (Sincogêneros).