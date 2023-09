Vendaval causa morte de uma criança em Mato Grosso do Sul

publicidade

Um vendaval causou a morte de um menino de sete anos nesta terça-feira (12), no município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. A tempestade causou o desabamento de parte do telhado da quadra da Escola Municipal Cássio Leite de Barros, que, ao cair, atingiu a criança. Outras quatro pessoas ficaram feridas e recebem atendimento médico, de acordo nota divulgada pelo governo de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o primeiro levantamento feito pelo estado, o temporal também deixou quatro famílias desabrigadas e cinco desalojadas. Além disso, 18 casas e 62 apartamentos ficaram destelhados.

A Prefeitura de Corumbá pediu que as equipes da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) concentrem as ações no cemitério da cidade, que sofreu grandes danos em função da chuva. Elas vão fazer a limpeza do local.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, declarou que todos os equipamentos, funcionários e até empresas terceirizadas que prestam serviço à Agesul na região de Corumbá estão à disposição do município para ajudar neste momento trágico da cidade.

“Nossa solidariedade à população de Corumbá. Por ordem do governador Eduardo Riedel todos os equipamentos e funcionários da Agesul estão à disposição da prefeitura, assim como também todas as empresas terceirizadas que prestam serviço na região de Corumbá e Pantanal. Elas estão mobilizadas para atender o município. Vamos ajudar no que for necessário", disse Peluffo, na nota do governo.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, também prestou condolências. “Minha solidariedade à família. Um acidente, infelizmente, afetou a vida de uma criança, que foi a óbito. Ao povo de Corumbá, que a gente possa reconstruir. A Defesa Civil (Estadual) já está no local para ajudar e nós estamos aqui inteiramente à disposição para apoiar, nesse momento difícil, o município”, afirmou.