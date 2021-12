Vento e granizo causam estragos em Vacaria e Bom Jesus

publicidade

A chuva com granizo e vento forte ocasionou alagamentos e o destelhamento em várias residências no início da tarde deste domingo, em Vacaria. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros registraram mais de vinte chamadas, a maioria devido a danos no telhado de residências, especialmente nos bairros São José, Kenedy, Imperial, Municipal, Barcelos, São João e Jardim América. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil já distribuiu lonas para as famílias que entraram em contato com o órgão pelo telefone (54) 3231-6414. No interior houve danos em alguns pomares. Em Bom Jesus, conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários, também houve prejuízos em residências principalmente, no bairro Santa Catarina.