Ventos fortes causam transtornos pontuais na Região Metropolitana

publicidade

O alerta de temporais, chuva forte, com descargas elétricas e eventual queda de granizo ainda segue válido para cidades da Região Metropolitana ao longo desta terça e na quarta-feira. Entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça, os municípios foram surpreendidos por chuva fraca a moderada, mas seguida de rajadas de ventos fortes.

Em Viamão, um poste caiu em frente à Escola Estadual Setembrina, na área central da cidade e por isso as aulas foram suspensas hoje. De acordo com a Prefeitura, uma árvore tombou na ERS 118 e outra no bairro Esmeralda, mas foram removidas ainda durante à noite e não chegaram a causar transtorno no trânsito.

Na cidade de Alvorada os ventos chegaram a 70 km/hora durante a madrugada, segundo informou o coordenador a Defesa Civil, Vilmar Laureano. “Apenas uma casa foi destelhada. Auxiliamos a família com lonas, já que pelo menos quatro telhas foram perdidas com a força dos ventos.”

Em Esteio, não houve registro de ocorrência. Entretanto, às 23h20 uma rajada de vento chegou a 52,2 Km/hora. Em Sapucaia do Sul houve queda de árvores na região do Horto Florestal. Equipes estão no local fazendo a remoção de galhos e entulhos.

Veja Também