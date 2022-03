Vereadora mais jovem de Caxias do Sul está internada na UTI do Hospital Geral

publicidade

A vereadora Estela Balardin (PT) de Caxias do Sul está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral (HG). Conforme informações do hospital, a parlamentar deu entrada no HG na manhã desta quarta-feira. Estela, que vem enfrentando problemas de saúde, seguia participando das atividades legislativas e participou da sessão da Câmara de Vereadores da última terça-feira. A parlamentar é a mais jovem vereadora eleita da história de Caxias do Sul. Com 21 anos, elegeu-se obtendo 2.391 votos para a legislatura 2021-2024.

O boletim médico divulgado no final da manhã desta quinta-feira informou que a vereadora segue internada na UTI Adulto do HG, mas que apresentou melhora clínica significativa nas últimas 12 horas. Ela está acordada, comunicativa, com estabilidade hemodinâmica e sem suporte ventilatório invasivo. Por ora, permanecerá internada para acompanhamento de suas funções orgânicas vitais.

Na sessão desta quinta-feira, os vereadores de Caxias do Sul fizeram uma corrente de oração pela saúde da vereadora. A partir das palavras do parlamentar Elisandro Fiuza (Republicanos), as vereadoras e os vereadores permaneceram por dois minutos em silêncio. Independentemente da crença de cada um, Elisandro pediu consentimento de todos, convidando-os para orar. Em nota, a bancada do PT no Legislativo caxiense pediu orações e energias positivas para Estela e seus familiares.