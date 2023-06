Vereadores aprovam projeto que libera Pix para pagamento de passagem de ônibus em Porto Alegre

publicidade

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou, na tarde desta quarta-feira, o projeto de lei que implementa a modalidade de pagamento por Pix e QR Code para pagamento da passagem de ônibus e institui o sistema colaborativo de Recarga de Cartão do Sistema de Transporte Integrado (TRI).

Conforme o autor do projeto, vereador José Freitas (Republicanos), o pagamento por PIX facilitará o dia a dia dos usuários, além de reduzir o “dinheiro vivo” nos ônibus. “Segundo informações do Banco Central, essa é a modalidade mais utilizada no país, então há a necessidade de modernizarmos o sistema, agregando esse meio de pagamentos no transporte público".

O parlamentar também explica que a ampliação dos locais de recarga do TRI permitirá ao cidadão realizar a compra de créditos nos próprios bairros, em lotéricas, mini-mercados, padarias, fruteiras e demais estabelecimentos registrados e que desenvolvam atividade econômica em Porto Alegre. Hoje, a recarga é feita em apenas três pontos de Porto Alegre: no Centro, no Terminal Triângulo da Zona Norte e na Protásio Alves, além da internet. O projeto segue para sanção do Prefeito.