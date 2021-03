Vereadores de São Gabriel fazem parceria com Exército para sanitização do Centro da cidade

publicidade

Bancos, paradas de ônibus, calçadas, vitrines e fachadas de estabelecimentos comerciais, no Centro de São Gabriel, começaram a ser higienizados na manhã desta terça-feira. A iniciativa partiu da Câmara de Vereadores que articulou material e mão de obra para o serviço, por meio do Tenente-Coronel Adriano Possetti de Souza Dias, comandante do 9º RCB, e vem angariando produtos para a limpeza com empresas da cidade.

O principal articular, o vereador Rodrigo Machado (PSD), foi quem procurou o Exército pessoalmente para a ação. Antônio Bertazzo (PDT) também se juntou ao movimento aproximando empresas para a iniciativa. Dentre os colaboradores estão o Marfrig, a agropecuária Sinuelo e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de São Gabriel.

Demais vereadores também estão engajados em atrair mais empresas parceiras. “O objetivo é continuar com a higienização do centro da cidade pelos próximos dias. É lá que se concentra grande parte dos serviços essenciais como lotéricas, supermercados e agências bancárias, por isso apresenta o maior número de circulação de pessoas”, destacou o vereador.

