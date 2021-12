Via férrea que corta a cidade será revitalizada em Carazinho

publicidade

A Administração Municipal de Carazinho informou que revitalizará os mais de 3 km da via férrea, estrutura desativada e que corta a cidade do Norte do Estado. O prefeito Milton Schmitz disse que o trecho compreende o entroncamento dos trilhos com a avenida Flores da Cunha, no bairro Glória, até o entroncamento com a rua Mercedes da Luz, no bairro Oriental. “Queremos recuperar este trecho, que está abandonado, dificultando o trânsito da nossa cidade que já possui poucas travessias”, observa.

Schmitz, que esteve em Brasília na semana passa relata que o ministro do Trabalho e Previdência, Onix Lorenzoni, intercedeu junto a Rumo Logística, responsável pelo trecho e conseguiu agenda com a direção da empresa ainda este ano. A Rumo Logística precisa concordar com a iniciativa do Poder Público carazinhense para que a obra se concretize. O projeto seria apresentado a Rumo Logística no ano passado, mas não foi possível diante da ocorrência da pandemia.

Na revitalização serão aplicados R$ 10 milhões oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolchi. “Os trilhos têm uma importância muito grande para Carazinho, cumpriu um papel importante no desenvolvimento no passado, mas hoje está desativado e é quase um empecilho para a cidade”, avalia o prefeito.

Schmitz afirma que antigamente foi avaliada a possibilidade de retirar os trilhos, o que seria uma obra faraônica. “Isso é inviável e nossa ideia é dar condições de que a imagem e a realização que a cidade tem com os trilhos seja diferente”, observa. Os recursos para execução da obra devem ser liberados no próximo ano.

