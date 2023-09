Viamão envia maquinários, insumos de saúde e pessoal para ajuda humanitária em Roca Sales

publicidade

A prefeitura de Viamão, na Região Metropolitana, disponibilizou o envio de equipamentos para remoção de destroços, um caminhão de hidrojato e um caminhão-pipa para a cidade de Roca Sales, no Vale do Taquari, que foi devastada pelas enchentes provocadas pelas chuvas no Estado. Também foi enviado um carregamento de gaze e soro fisiológico, materiais que estão em falta nos hospitais e unidades de saúde da região.

"Ao chegarmos em Roca Sales, vimos um cenário muito triste e desolador, mas não podemos deixar de fazer aquilo que gostaríamos que fosse feito para os viamonenses. Peço a nossa população a doar aquilo que for possível para ajudar nessa reconstrução das cidades e das famílias", disse o secretário de governo de Viamão, Rafael Bortoletti.

Prefeitura de Gravataí abre pontos de coleta para receber donativos para famílias do Vale do Taquari

Em solidariedade aos atingidos pelas chuvas e enchentes dos últimos dias, a prefeitura de Gravataí está fazendo uma força tarefa para enviar donativos para a cidade de Encantado. As doações serão levadas até o município com apoio das equipes da Polícia Civil de Gravataí, que ficarão na cidade para dar apoio.

As doações podem ser feitas em três locais distintos. No Novo Centro Administrativo Municipal (Av. Itacolomi, 3600 - Ulbra); na Central de Polícia de Gravataí (R. Jorge Amado, 761 - Santa Cruz) e no Colégio Adventista Gravataí (R. Irmã Viêira, 75 - Monte Belo). Dúvidas e informações pelos telefones (51) 3600-7244 e (51) 3600-7106 da Secretaria da Família, Cidadania e Assistência Social.

