Vice-prefeito de Canoas é notificado sobre processo de impeachment

A Câmara de Vereadores de Canoas notificou, nesta sexta-feira, o vice-prefeito de Canoas, Nedy de Vargas Marques (Avante), sobre o processo de impeachment aberto contra ele, na sessão que aconteceu no último dia 25 de abril. Na data, a votação pela instauração do procedimento terminou com 18 votos favoráveis e dois contrários.

O pedido de cassação de Nedy foi enviado por uma eleitora e a Comissão Processante, que vai apurar as acusações, já foi definida por sorteio. O vereador Marcio Freitas (Avante) foi eleito o presidente, Jozir Patetta (PSD) o relator, e Eracildo Linck (MDB) é o membro da comissão. A partir desta sexta-feira (5) começa a correr o prazo de 90 dias que o Legislativo tem para concluir o processo.

Agora, o vice-prefeito de Canoas tem 10 dias para apresentar sua defesa e indicar até dez testemunhas. Para que o impeachment seja aprovado pelos parlamentares, é necessário que 14 dos 21 vereadores votem a favor da cassação. Nedy esteve como prefeito em exercício durante afastamento de Jairo Jorge, de março de 2022 a março de 2023.

O vice-prefeito de Canoas, depois de notificado, se manifestou da seguinte forma: "Deixo claro, que essa denúncia teve a iniciativa de uma mulher que já foi assessora política do prefeito Jairo Jorge. Por aí, canoenses, já dá para se ver o interesse que existe por trás desta denúncia. Todas as ações que pratiquei, relativamente ao aditivo financeiro para o Hospital Universitário, contaram com o parecer favorável do Ministério Público do RS e com decisão Judicial também favorável. Vou prestar ao longo da tramitação do processo todas as informações necessárias, para que os vereadores subsidiem as suas decisões e para que o povo de Canoas se conscientize sobre a minha inocência. Não podemos deixar de reconhecer que estamos vivendo um dos momentos mais tristes da história política de Canoas. De um lado nós temos o prefeito municipal sendo acusado pelo Ministério Público, por ter praticado desvios dos recursos da Saúde, de outro, um vice-prefeito honesto que combateu a corrupção na Prefeitura. E essa é a real razão desta perseguição política contra mim."

