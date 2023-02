Vigilância da saúde captura 36 escorpiões amarelos vivos no Centro de Porto Alegre

publicidade

Os agentes da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), acompanhados por agentes de combate a endemias (ACES) e de funcionários do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), capturaram 36 escorpiões amarelos vivos em ação noturna de monitoramento no Centro Histórico de Porto Alegre na noite de quarta-feira. Ao todo, 66 caixas de eletricidade e de telefonia foram abertas. Nesta ação, também foram encontrados quatro animais mortos e três foram visualizados.

Os locais alvo da atividade foram as ruas Annes Dias, seguindo pelas General Vitorino, Dr. Flores, Andradas, Senhor dos Passos e finalizando na Praça Dom Feliciano. A equipe do Núcleo de Fiscalização Ambiental (NFA) participou da atividade.

Foto: Fabiano do Amaral

A operação foi feita com raio ultravioleta, que destaca a cor amarela e facilita a localização. A chefe da Unidade de Vigilância Ambiental (UVA), Roxana Nishimura, disse o alto número de animais é comum no verão. “Têm muitos filhotes”, contou.

Foto: Fabiano do Amaral

Roxana reforça que, em caso de acidente por picada do animal, há soro disponível do Hospital de Pronto Socorro (HPS), no bairro Bom Fim, em Porto Alegre.