Vigilância em Saúde de Montenegro cria Comitê de Enfrentamento ao Aedes aegypti

Preocupada em intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, a Vigilância em Saúde de Montenegro, seguindo orientação do Ministério da Saúde, criou um Comitê de Enfrentamento ao Aedes aegypti. O grupo conta com representantes de diversos setores da prefeitura e entidades como Brigada Militar, União Montenegrina de Associações Comunitárias (UMAC) e Conselho Municipal de Saúde.

De acordo com a chefe da Vigilância em Montenegro, Beatriz Garcia, a situação da dengue é muito preocupante e requer um esforço conjunto de toda a população. Apenas neste ano, já são 188 casos no município, 94 destes positivados. “Precisamos agir com rapidez e combater a proliferação do Aedes. Estamos intensificando as ações de conscientização e já temos um plano de contingência pronto”, afirma Beatriz.

Nesta segunda-feira, ocorreu a segunda reunião do Comitê, na sede da Vigilância. Segundo Beatriz, o mosquito transmissor tem um período de vida que varia de 30 a 45 dias, e a distância que o mosquito consegue voar é de até 300 metros. “É preciso que as pessoas abram suas portas para as equipes que estão monitorando. Todos precisam colaborar, evitando acumular objetos, pneus e qualquer situação que gere água parada. É uma situação séria, precisamos do apoio de todos”, reforça a chefe do setor.

O prefeito Gustavo Zanatta participou da reunião e reforçou que tudo que estiver ao alcance do poder público será feito para evitar a proliferação do mosquito. “Este Comitê é uma bela iniciativa, e apoiaremos todas as ações para enfrentar a dengue”, ressaltou Zanatta.

