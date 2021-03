Vigilância Sanitária confirma primeira infecção pelo zika vírus este ano em Santa Cruz do Sul

publicidade

A Vigilância Sanitária de Santa Cruz do Sul confirmou a primeira infecção pelo vírus zika no município este ano. O paciente é um morador do distrito de Rio Pardinho, que não viajou. O fiscal da Vigilância Sanitária e coordenador do setor de endemias, Rudiberto Berlt, informou que a equipe iniciou o trabalho para garantir que não ocorram novas transmissões da doença.

O zika é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, também responsável pela dengue e a febre chikungunya. Os sintomas mais comuns da infecção pelo vírus zika são febre baixa e erupção cutânea (exantema). Mas a doença também pode causar dores no corpo, conjuntivite e sensação de cansaço.

Outra preocupação do setor de endemias se relaciona aos casos de dengue. Em todo o 2020 houve quatro registros, enquanto em 2021 já são três casos confirmados. Os que contraíram a doença são moradores do Centro e bairros Ana Nery e Arroio Grande. Um deles está internado no hospital. Os outros, incluindo o de zika em Rio Pardinho, estão em tratamento domiciliar.

Por causa da Covid-19, os agentes que realizam o trabalho de prevenção não estão entrando nas casas, mas realizam vistoria nos pátios. Além disso, eles repassam orientações para que as pessoas tomem as medidas necessárias para evitar a proliferação do Aedes aegypti.

