Vila Flores registra morte por chuvas e total de vítimas no RS sobe para três

Uma morte na cidade de Vila Flores, na Serra, foi reportada pelo governo gaúcho na manhã deste domingo. Com o registro, sobe para três o número de mortes por conta dos recentes temporais no Rio Grande do Sul. Os outros dois óbitos ocorreram em Gramado, em decorrência de um desabamento de estrutura no sábado. O balanço foi divulgado pelo vice-governador Gabriel Souza pelas redes sociais.

"Muita destruição e milhares de pessoas alojadas em ginásios nos municípios atingidos. Ainda mais trabalho de reconstrução pela frente, estamos firmes com nossas forças de segurança e órgãos do governo estadual nas ruas apoiando os gaúchos", escreveu na publicação.

Na noite de ontem, o balanço da Defesa Civil somava mais de 31 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas no RS. Foram contabilizadas 399 pessoas desabrigadas e 1.665 pessoas desalojadas, de acordo com as 38 prefeituras que haviam enviados os números ao órgão.

Bom dia. Infelizmente três óbitos - dois em Gramado e um em Vila Flores - já confirmados no RS em virtude das chuvas que causaram inundações e desabamentos. Muita destruição e milhares de pessoas alojadas em ginásios nos municípios atingidos. Ainda mais trabalho de reconstrução… — Gabriel Souza (@GabrielSouza_RS) November 19, 2023

Mãe e filha morrem em desabamento em Gramado

Duas pessoas morreram no sábado após o desabamento de uma casa na localidade da Linha Marcondes Baixa, em Gramado, na divisa com a cidade de Santa Maria do Herval. A confirmação da morte de mãe, de 80 anos, e filha, de 52 anos, foi feito pela prefeita de Santa Maria do Herval, Mara Stoffel. Outras duas pessoas conseguiram sobreviver ao desmoronamento.

