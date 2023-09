Volta dos serviços de saúde e educação é prioridade em municípios do Vale do Taquari

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul está priorizando a volta dos serviços de saúde e educação nos municípios afetados pelas enchentes no Vale do Taquari. O vice-governador do Estado, Gabriel Souza, foi deslocado com sua equipe para o município de Encantado, onde deve ficar pelo menos até sexta-feira (15). "Minha orientação é que assim que possivel as aulas voltem", afirmou o vice nesta segunda-feira (11), durante coletiva de imprensa.

De acordo com Souza, a meta do governo é de que as aulas estejam de volta em todos os municípios atingidos até a próxima semana. Para isso, os alunos de escolas que vão precisar de um período maior para serem resconstruídas deverão ser realocados temporariamente para outras instituições. "As aulas são importantes para evitar perdas pedagógicas e para que as famílias voltem a estabelecer suas rotinas", explicou o vice-governador.

Uma terceira prioridade é a volta e aceleração dos serviços de limpeza urbana para que a lama e entulhos sejam retirados ainda nos próximos dias. Para isso, o vice-governador acionou a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) para a utilização dos serviços de apenados, que agora estão trabalhando na limpeza de escolas, também para a limpeza das cidades, além do mutirão do Corpo de Bombeiros já trabalhando na questão.

Outra frente de trabalho em que os municípios estão envolvido diz respeito à burocracia necessária para o envio de recursos federais para a reconstrução das cidades, o que envolve laudos de engenharia e serviços técnicos a serem alinhados nesta terça-feira (12) em reunião com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), de acordo com Souza.

Novos alertas

Os municípios em reconstrução ainda estão em situação de alerta hidrológico, com a chegada de uma frente que vai ocasionar mais chuvas. "Pela previsão, as chuvas vão ser menos volumosas, mas mesmo assim pedimos atenção", disse Souza. Os moradores do Vale do Taquari são orientados a ficarem atentos aos alertas da Defesa Civil e procurarem as prefeituras para saber se moram em locais de risco e onde podem procurar abrigo.