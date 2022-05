Voluntária tricota e doa mais de 80 casacos para bebês recém-nascidos em Canela

publicidade

Com o intuito de aquecer o inverno de bebês recém-nascidos, a voluntária Olga Medeiros tricotou e doou mais de 80 casacos de lã para a prefeitura de Canela. A entrega dos blusões ocorreu nessa segunda-feira, na Unidade Central de Saúde. Os agasalhos serão direcionados para a Clínica dos Bebês e conforme explicou a enfermeira Cristina Moura, as famílias beneficiadas passam por uma avaliação do grau de vulnerabilidade antes de receberem as doações.

A voluntária contou que foram dez meses de produção manual e artesanal para confecção das peças. “Sempre gostei muito de ocupar as mãos e a mente. É um enorme prazer ajudar a quem mais precisa”, afirmou Olga, que sempre foi engajada em trabalhos comunitários. “Antes da pandemia eu já fazia comidas para pessoas em situação de rua em Porto Alegre. Está nos planos voltar a fazer as marmitas e ajudar quem mais precisa”, revelou.

Olga possui vínculo com Canela por ser mãe do delegado do município, Vladimir Haag Medeiros. “É uma enorme satisfação poder auxiliar as pessoas nesse inverno. O sentimento é o mais positivo possível”, comentou o delegado Vladimir, que acompanhou a entrega dos agasalhos.

