Voluntários intensificam confecção de enfeites para o Frederico em Luz 2019

publicidade

Dezenas de pessoas voluntárias e servidores municipais de Frederico Westphalen, no Norte do Estado, trabalham na confecção de enfeites de Natal que serão colocados em ruas e avenidas da cidade, em mais uma edição do Frederico em Luz. O trabalho de produção do material acontece nas segundas e quartas-feiras e no sábado pela manhã, no Parque de Exposições Monsenhor Vitor Batistella.

Segundo a primeira-dama, Sirlei Panosso, da coordenação do evento, com a proximidade do Natal as ações visando o Frederico em Luz 2019 estão se intensificando. “Ocorre uma grande mobilização e toda a produção dos milhares de itens de material que fazem parte da estrutura de ornamentação, especialmente no centro da cidade, exige muito trabalho e a mobilização de um grande número de pessoas”, disse.

Sirlei cita que a participação da população sempre foi essencial nas festividades natalinas do município. “Estamos desde março envolvidos com a produção do material, como pinheiros, lustres com garrafas pet, a árvore cantante, o presépio e outros materiais que serão colocados nas vias públicas”, afirmou. Ela avalia que o Frederico em Luz é produzido por várias mãos e que há necessidade de voluntários que estejam interessados em fazer parte deste projeto que tem como objetivo proporcionar momentos de lazer à população, além de fomentar o comércio local.

A primeira-dama informou que 70% do material para a confecção é reaproveitado da última edição do evento. Sirlei Panosso informou, ainda, que foi iniciado o trabalho de colocação de lâmpadas especiais na Praça da Matriz, no centro da cidade. “Essa iluminação servirá para os festejos no período de Natal e depois permanecerá no local de forma definitiva.”

As pessoas que desejam trabalhar de forma voluntária na confecção de enfeites devem entrar em contato com a coordenação do evento, por meio do telefone (55) 3744-5050. O jantar de lançamento do Frederico em Luz acontece nesta sexta-feira, às 20h, no Clube Harmonia. Haverá o lançamento oficial da programação deste ano. Os ingressos para o jantar já estão à venda na Prefeitura, na Associação Comercial e Industrial (ACI) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).