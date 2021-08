Voos comerciais são retomados em Santa Rosa e São Borja

publicidade

Os municípios de Santa Rosa e São Borja retomaram, nesta terça-feira, voos comerciais para Porto Alegre. A ação faz parte de uma mobilização entre o Governo do Estado, municípios e a operadora Azul. As novas rotas são realizadas pela Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul, e os voos serão cumpridos com as aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até nove passageiros. Até o final desta semana, serão oito novas cidades conectadas à malha doméstica e internacional da companhia.

Serão dois voos por semana entre as cidades e a Capital, chegando a três frequências diretas a partir de outubro. Bagé, Alegrete, Santa Cruz do Sul, Erechim e Vacaria, além de Canela, passam a receber voos semanais operados pela aérea conectando com a capital. Com todas as inaugurações, o Rio Grande do Sul passa a ter 15 destinos servidos pela companhia.

Em Santa Rosa, um ato marcou a retomada dos voos, que fez parte da programação dos 90 anos da cidade. A aeronave chegou no aeroporto às 12h45min. O retorno para Porto Alegre foi às 13h30min. Nesse primeiro momento, o serviço ocorrerá nas terças e sextas-feiras. A saída de Porto Alegre ocorrerá às 9h, com escala em São Borja, chegando em Santa Rosa às 12h45, e em seguida retorna à Capital.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Rosa, Odailson Éder, disse que a retomada dos voos é uma oportunidade de os municípios comprovarem que existe demanda, assim, disponibilizando aviões maiores para estes trechos. A partir de outubro, a Azul deve disponibilizar voos regulares e diretos nas terças, quintas e domingos.

