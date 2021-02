Voos comerciais são retomados no Interior do RS

publicidade

Foram retomados nesta segunda-feira voos comerciais atendendo as cidades de Caxias do Sul, Santo Ângelo e Uruguaiana, com partidas e chegadas operadas pela Azul Linhas Aéreas. Conforme a empresa, todas as atividades seguirão os protocolos de higiene e segurança adotados desde o início da pandemia. Foram retomados os voos entre Santo Ângelo e Porto Alegre, que haviam sido suspensos em abril do ano passado devido ao coronavírus.

As operações no aeroporto Rubem Berta, de Uruguaiana, também têm conexão com a capital gaúcha. Assim como as de Santo Ângelo, serão cumpridas três vezes por semana, com aeronaves turboélice ATR 72-600 para 70 passageiros.

Já a cidade de Caxias do Sul terá voos quatro vezes por semana para o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), principal centro de conexões da Azul no país, de onde o cliente poderá se conectar para destinos de todas as regiões do Brasil. As ligações entre o aeroporto Hugo Cantergiani e Viracopos serão operadas com aeronaves Embraer E1, para até 118 clientes.

O primeiro pouso em Caxias do Sul ocorreu por volta das 15h desta segunda-feira. O avião recebeu o tradicional banho e os passageiros tiveram a recepção por parte da equipe local da companhia aérea.

Conforme a Azul, Caxias do Sul, Santo Ângelo e Uruguaiana passarão a ter operações diárias para a capital gaúcha a partir de março. A companhia tem orientado o check-in pelo aplicativo e, para aqueles que precisam despachar a bagagem, sugere o uso das bancadas digitais de autoatendimento, em que o próprio cliente etiqueta o volume sem contato com a tela dos tablets. O serviço de bordo passou a ser realizado ao final do voo, garantindo o uso da máscara durante toda a viagem, e o desembarque é realizado por fileiras, evitando as costumeiras aglomerações no corredor no momento de saída da aeronave.

Santo Ângelo

O Aeroporto Sepé Tiaraju, na cidade das Missões, foi contemplado com investimentos de R$ 44 milhões, do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, com recursos do Ministério da Infraestrutura, para a ampliação e modernização. A empresa já está contratada e tem prazo de seis meses para a apresentação do projeto arquitetônico.

Com o recurso deve ocorrer a ampliação da pista para pousos e decolagens de aeronaves com até 140 passageiros, novo terminal de passageiros, secção contra incêndio e área para manobra dos aviões entre o hangar e a pista. As obras têm previsão de início ainda no primeiro semestre deste ano.