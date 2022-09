Voos entre Santa Maria e São Paulo começam em 60 dias

publicidade

Em 60 dias, Santa Maria realizará o primeiro voo que conectará o município à cidade de São Paulo. As vendas de passagens já estão abertas. A nova rota aérea será entre os aeroportos de Santa Maria e de Garulhos. A Gol Linhas Aéreas é responsável pelas operações, que têm previsão de ocorrerem três vezes por semana (terças, quintas e sábados), ida e volta. A prefeitura trabalha na estrutura do Aeroporto de Santa Maria para receber a nova empresa aérea.

Para comprar as passagens, os passageiros devem acessar o site ou aplicativo da Gol. Os valores das passagens são dinâmicos e dependem do dia da compra e da data em que ocorrerá a viagem. Os primeiros voos estão marcados para 1º de novembro deste ano.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana, a parceria entre o município e a Gol Linhas Aéreas é resultado de um longo e intenso trabalho. “É uma conquista! Uma caminhada que começamos há três anos em busca de uma ligação a São Paulo, o que dá a Santa Maria conexão com qualquer destino do mundo, já que Garulhos tem voos para destinos internacionais. Será fundamental para Santa Maria e região porque abre mais possibilidades para negócios, desenvolvimento econômico e turístico. Além de fortalecer estes setores, leva o nome de Santa Maria mais longe e traz mais benefícios para a cidade”, salienta a titular da pasta.

Os especialistas de infraestrutura da Gol, Matheus Motta e Alexandre Toshio, estiveram no município nesta quarta-feira, para debater detalhes sobre o início das operações. Eles também visitaram o Aeroporto de Santa Maria para verificar as obras. Os profissionais elogiaram a estrutura do local. “Temos mais de 70 bases no Brasil e nenhuma se preparou para receber a nossa empresa como o Aeroporto de Santa Maria”, destaca Motta.

Pelo cronograma informado pela Gol Linhas Aéreas, os voos ocorrerão às terças, quintas e sábados, com saída do Aeroporto de Garulhos, em São Paulo, às 15h15min, e aterrissagem prevista às 17h50min em Santa Maria. O retorno da aeronave para a capital paulista tem previsão de decolar às 18h20min do Aeroporto de Santa Maria, com chegada às 20h55min em Garulhos.

Veja Também