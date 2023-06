Deputado defende devolução de parte de impostos pagos por pessoas mais pobres

publicidade

O coordenador do Grupo de Trabalho da reforma tributária na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) defendeu a criação de um sistema de devolução de parte dos valores pagos em impostos por pessoas mais pobres.

Durante participação no quadro MGR na Política, o parlamentar avaliou que o "cashback", que já está sendo discutido para a reforma, tem potencial de reduzir a carga tributária para pessoas com menor renda e, assim, aquecer a economia.

"O sistema tributário toma dinheiro mulher negra, mãe solo e com três filhos, que ganha do Bolsa Família de R$ 1.000. Vamos devolver em 'cashback'. Vamos fazer a devolução do imposto pago pela pessoa mais pobre. Como? Por pix, cartão do bolsa família e dinheiro na hora", detalha.

Uma das principais propostas da reforma administrativa é a unificação de tributos. Segundo o deputado, a ideia é que três impostos federais, um estadual e um municipal sejam cobrados em uma única taxa, que depois será dividida entre os entes da Federação. O parlamentar estima que as sugestões indicadas no texto do projeto, quando em vigor, devem gerar um aumento de 12% a 20% no PIB (Produto Interno Bruto) do país. "Isso vai reindustrializar o Brasil", avalia. Durante a entrevista, Reginaldo Lopes ainda falou sobre a cobrança de impostos para jatos, iates e incentivos para pequenos negócios.

