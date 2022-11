Mais de 70% dos supermercados têm problema de abastecimento, diz Abras

publicidade

O vice-presidente da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), Marcio Milan, afirmou no início da noite desta terça-feira que 70% dos supermercados já registram problemas de abastecimento no país. Segundo ele, as regiões mais afetadas são Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

Os produtos que começam a faltar nas gôndolas são frutas, legumes, verduras, carnes, frios e laticínios, além de itens de área de mercearia e de padaria. O monitoramento da Abras também identificou uma corrida dos consumidores aos supermercados, que registraram aumento maior de movimento nesta tarde.

"O movimento dos consumidores se intensificou no período desta tarde, o que mostra uma preocupação por parte das pessoas, com relação ao que vai acontecer com os bloqueios nas rodovias", afirma Milan. Segundo ele, as lojas mais afetadas são aquelas que recebem o abastecimento direto da Ceasa.

O vice-presidente da Abras apresentou um balanço sobre o abastecimentos dos supermercados do país, com o impacto dos bloqueios de caminhoneiros nas rodovias do país. Segundo ele, mesmo que os bloqueios terminem hoje, a normalização das lojas deve demorar de dois a três dias.

