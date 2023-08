Porto Alegre tem maior inflação em julho entre as capitais, diz IBGE

publicidade

Puxada pelas altas na gasolina (6,98%), Porto Alegre teve a maior variação da inflação (0,53%) entre as capitais brasileiras em julho, de acordo com estatísticas divulgadas nesta sexta-feira pelo IBGE. O índice é maior do que o observado a nível nacional no período (0,12%).

Em junho, a Capital havia tido deflação de 0,02%. No acumulado do ano, o índice apresenta aumento de 3,36% na cidade, e nos últimos 12 meses o aumento é de 3,73%, levemente inferior ao dado nacional no recorte de tempo (3,99%)

Em julho, logo atrás de Porto Alegre estão Recife (0,40%) e Brasília (0,34%) com as maiores inflações observadas. Já a menor variação foi em Belo Horizonte (-0,16%), influenciada pela queda no ônibus urbano de 17,50%.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 29 de junho a 28 de julho de 2023 (referência) com os preços vigentes no período de 30 de maio a 28 de junho de 2023 (base). O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários-mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

