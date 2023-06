Rui Costa diz que Lula determinou suspensão temporária da cobrança da tarifa Pix para empresas

publicidade

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou a suspensão temporária da cobrança feita pela Caixa Econômica Federal na tarifa de PIX para clientes pessoa jurídica privada. O banco havia informado que o recolhimento do tributo ia começar em 19 de julho.

"Foi pedido que suspendesse temporariamente até o presidente estar de volta, na semana que vem, para que isso seja avaliado com o presidente. [...] A Caixa tem uma popularidade que nenhum outro banco tem no Brasil. Vamos aguardar o retorno do presidente para avaliar a medida, em que prazo tomar, em quais condições tomar e isso vai ser avaliado. Sim, ele [Lula] que pediu", afirmou Costa.

O ministro da Casa Civil informou que conversou com a presidente da Caixa, Rita Serrano, sobre a tarifa. "Ela me disse que todos os bancos, sem exceção, já cobram essa taxa de empresas, de pessoas jurídicas. O único banco que, segundo ela, não cobrava era a Caixa por questão técnica, de tecnologia. E que resolvida a questão de tecnologia, ela não esperava que tivesse esse alcance e essa repercussão da definição da Caixa em acompanhar, segundo ela, todos os bancos", acrescentou.

Mais cedo, a Caixa informou que começará, a partir de 19 de julho, a cobrar tarifa Pix de clientes pessoa jurídica privada. O recolhimento é autorizado desde novembro de 2020, conforme a Resolução nº 30/2020 do BC (Banco Central), e outros bancos já aplicavam tarifas para a operação.

Em nota, a Caixa ressalta que não realiza cobrança de tarifa Pix de seus clientes pessoa física, de microempreendedores individuais (MEI) e de beneficiários de programas sociais. "Mantendo o compromisso de oferecer aos clientes as melhores condições em seus produtos e serviços, a Caixa ressalta que os valores a serem praticados estão entre os menores do mercado e podem ser consultados nos sites da Caixa e do Banco Central", diz.

Veja Também