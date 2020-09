Bulhões toma posse como novo reitor da Ufrgs

publicidade

O professor Carlos André Bulhões foi empossado no cargo de reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) para o período de 2020 a 2024 nesta segunda-feira. Entre as primeiras providências estão os atos normativos necessários para que a Universidade siga suas rotinas de forma tranquila, com toda a responsabilidade e excelência que caracterizam a instituição. O termo de posse da nova vice-reitora, professora Patricia Pranke, será efetivado no dia 29 de setembro, conforme orientação do Ministério da Educação.

Segundo o Reitor, o início dos trabalhos da nova gestão será marcado por muito diálogo e algumas modificações estratégicas na estrutura organizacional. Com o objetivo de reafirmar a excelência do serviço público prestado pela universidade, a modernização estará focada na formação dos estudantes, na produção de conhecimento e na integração com a sociedade.

As Pró-Reitorias e a chefia de Gabinete, com seus respectivos titulares, foram estruturadas da seguinte forma:

• Pró-Reitoria de Ensino (Graduação e Pós-Graduação): Cíntia Inês Boll

• Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão: José Antônio Poli de Figueiredo

• Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas: Ludymilla Schulz Barroso

• Pró-Reitoria de Administração e Gestão de Pessoas: Maurício Viegas da Silva

• Pró-Reitoria de Planejamento e Controladoria: Luis Roberto da Silva Macedo

• Pró-Reitoria de Inovação e Assuntos Institucionais: Geraldo Pereira Jotz

• Chefia de Gabinete: Paulo Eduardo Mayorga Borges

"A soma da expertise do quadro funcional que permanece e dos novos colaboradores da Administração Central busca seguir a trajetória de excelência da Ufrgs”, apontou Bulhões. Entre os valores compartilhados com toda a equipe, segundo ele, estão o profundo respeito às pessoas, o amplo diálogo com todos os segmentos acadêmicos e respectivas entidades, bem como o comprometimento institucional.

A agenda prevista para os primeiros dias contempla visitas do reitor a todas as unidades acadêmicas, buscando pacificar o ambiente institucional através do diálogo e da escuta atenta. Na visão do novo gestor, a transparência, o diálogo sincero e a existência de um objetivo comum com relação à melhoria contínua das atividades são elementos fundamentais para conduzir a Universidade a patamares cada vez mais elevados.

Após a primeira rodada na agenda interna, serão priorizadas algumas ações administrativas e de articulação institucional fora da Universidade — tendo em vista, sobretudo, a situação financeira e os cortes previstos para a área da educação. “Para enfrentarmos as dificuldades que se apresentam no horizonte, precisaremos, mais do que nunca, resgatar o nosso propósito comum de seguir fazendo da UFRGS uma das maiores instituições de ensino superior neste país”, destacou Bulhões.

Na terça-feira, dia 22 de setembro, será dada a posse para a alta administração da Universidade, pró-reitores, vice-pró-reitores e diretores de departamentos.